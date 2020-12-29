رئيس الجزائر يعود لبلاده بعد غياب شهرين بسبب كورونا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت نحو شهرين للتعافي من فيروس كورونا "كوفيد 19".وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم، إن الطائرة الرئاسية حطت بمطار مطار بوفاريك العسكري منذ لحظات وعلى متنها تبون.وتم نقل تبون في 28 أكتوبر الماضي إلى ألمانيا من لإجراء فحوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي بعد تأكد إصابته بكورونا.