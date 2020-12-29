الميليشيات التركية تعتقل 30 سوريًا فى رأس العين

أقدمت الميليشيات الموالية لتركيا، على اعتقال 30 في مدينة رأس العين خلال الثلاثة أيام الماضية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن الميليشيات التركية تواصل حملة المداهمات والاعتقالات في مدينة رأس العين ضمن مناطق عملية نبع السلام بريف الحسكة التي تسيطر عليها تركيا، حيث اعتقلت خلال الـ72 ساعة الفائتة أكثر من 30 مواطنًا، وسط انتهاكات لحرمة المنازل، والاعتقال بطرق غير أخلاقية، بينما تدعي الفصائل الموالية لتركيا، بأن الاعتقالات تطال المتهمين بالسطو والسرقة والخطف.وأكد المرصد السوري إصابة 4 من أهالي مدينة رأس العين بجروح متفاوتة، برصاص عناصر الشرطة الموالية لتركيا، أمس الأول خلال مظاهرة للأهالي، رفضًا لانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا، وسرقة محطات تحويل الكهرباء والشبكة الكهربائية التي أدت إلى حرمان الأهالي منها، في حين واجهت قوات الشرطة المظاهرة وجرى اشتباك مع الأهالي، قبل أن تفرق المظاهرة بإطلاق النار على المتظاهرين بشكل مباشر.