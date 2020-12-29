رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:16 م
العطلات الرسمية
العطلات الرسمية
حسين العمدة
طباعة
نستعرض لكم من خلال هذا التقرير إجازات العام الجديد والعطلات الرسمية في 2021، من خلال التقرير التي تقدمه «الدستور» عن الإجازات في عام 2021، وخلال الأيام المقبلة يأتي عام جديد، يتضمن العديد من العطلات الرسمية والإجازات التي يحصل عليها الموظفين كل عام، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وتلك الإجازة تكون مدفوعة الأجر، ويستمتع الشعب المصري كل عام بعدد من الاحتفالات والأعياد على رأسها "المولد النبوي الشريف، وعيد تحرير سيناء، وعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير، وعيد العمال وعيد الفطر وعيد الأضحي".

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021


تقدم «الدستور» لكم مواعيد إجازات العام الجديد والعطلات الرسمية في عام 2021، باليوم والتاريخ، وهي

ـ إجازة عيد الميلاد المجيد، التي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.
ـ إجازة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، التي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.
ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.
ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.
- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.
ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.
- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021. 

يهمك أيضًا | موعد إجازة رأس السنة فى القطاع العام والخاص


ينتظر كافة الشعب المصري الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون على مدار عام 2021، ويأمل المصريين بأنه يكون عام جديد أفضل من العام الماضي، وتنجح كافة الدول على مستوى العالم في القضاء على وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة الملايين من البشر عالميًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس