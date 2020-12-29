إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:16 م
حسين العمدةطباعة
نستعرض لكم من خلال هذا التقرير إجازات العام الجديد والعطلات الرسمية في 2021، من خلال التقرير التي تقدمه «الدستور» عن الإجازات في عام 2021، وخلال الأيام المقبلة يأتي عام جديد، يتضمن العديد من العطلات الرسمية والإجازات التي يحصل عليها الموظفين كل عام، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وتلك الإجازة تكون مدفوعة الأجر، ويستمتع الشعب المصري كل عام بعدد من الاحتفالات والأعياد على رأسها "المولد النبوي الشريف، وعيد تحرير سيناء، وعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير، وعيد العمال وعيد الفطر وعيد الأضحي".
تقدم «الدستور» لكم مواعيد إجازات العام الجديد والعطلات الرسمية في عام 2021، باليوم والتاريخ، وهي
ـ إجازة عيد الميلاد المجيد، التي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.
ـ إجازة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، التي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.
ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.
ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.
- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.
ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.
- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.
ينتظر كافة الشعب المصري الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون على مدار عام 2021، ويأمل المصريين بأنه يكون عام جديد أفضل من العام الماضي، وتنجح كافة الدول على مستوى العالم في القضاء على وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة الملايين من البشر عالميًا.
إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021
تقدم «الدستور» لكم مواعيد إجازات العام الجديد والعطلات الرسمية في عام 2021، باليوم والتاريخ، وهي
ـ إجازة عيد الميلاد المجيد، التي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.
ـ إجازة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، التي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.
ـ إجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.
ـ إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.
- إجازة عيد الفصح، التي توافق يوم الأحد 2 مايو 2021.
ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
- إجازة يوم وقفة عرفات، والتي توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.
- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.
- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.
- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة عيد ثورة يوليو، التي توافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.
- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.
ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.
ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.
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ينتظر كافة الشعب المصري الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون على مدار عام 2021، ويأمل المصريين بأنه يكون عام جديد أفضل من العام الماضي، وتنجح كافة الدول على مستوى العالم في القضاء على وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة الملايين من البشر عالميًا.