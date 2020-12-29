إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

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ينتظر كافة الشعب المصري الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي ستكون على مدار عام 2021، ويأمل المصريين بأنه يكون عام جديد أفضل من العام الماضي، وتنجح كافة الدول على مستوى العالم في القضاء على وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة الملايين من البشر عالميًا.