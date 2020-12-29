قطع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بغرب الإسكندرية، نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 700مم بمنطقة طلمبات المكس، فإنه سيتم قطع وضعف المياه عن منطقتي «وادي القمر، وطلمبات المكس» بحي العجمي غرب الإسكندرية.وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه في تمام الساعة العاشرة صباحًا غدًا الأربعاء، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، مؤكدةً على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.