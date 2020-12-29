مصطفى بدران: لا بد من ابتكار أساليب جديدة لدعم الصناعة الوطنية

أشاد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، بالتركيبة الجديدة الموجودة في مجلس النواب، مؤكدًا أن توجهات القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة، أسهمت بشكل كبير في وصول المرأة، والشباب إلى قبة البرلمان.وأعلن بدران عن إعداده حزمة تشريعات ورؤى جديدة لعدد من مشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني وإيجاد آلية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية، ودعم مجهودات الرئيس في تنمية الصعيد كهدف استراتيجي خلال المرحلة المقبلة.وأضاف بدران على هامش اليوم الأخير من حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب، أن الصعيد مهمل منذ عقود، وعلينا أن نستغل فرصة دعم الرئيس السيسي لتنمية الصعيد ونعمل على تفعيل المبادرات الرئاسية في دعم الشباب والصناع بهدف القضاء على البطالة، وإيجاد متنفس جديد للشباب.وتابع أنه لا بد من ابتكار أساليب جديدة، لدعم الصناعة الوطنية من خلال دعم الطاقة للمصانع وتوصيل الغاز والكهرباء بأسعار مناسبة، حتى نضمن تحقيق ربح مناسب للصناع.