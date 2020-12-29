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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:30 م
محطات الخط الأول
محطات الخط الأول
علا غزال
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واصلت شركة مترو الأنفاق، الثلاثاء، حملاتها المكثفة والموسعة بمحطات المترو المختلفة بعدد من محطات الخط الأول وداخل القطارات؛ للتأكيد على توعية جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة قبل بدء تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية المقررة بخمسين جنيهًا.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة أنور السادات، ثم التوجه إلى محطة السيدة زينب، ودار السلام وحدائق المعادي، وختامًا بمحطة الشهداء، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن؛ لضبط الظواهر السلبية أو أي راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة؛ حفاظًا عليهم وعلى من حولهم.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة ارتداء الكمامة بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق فى ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة وعمل محاضر لهم إلى جانب استمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات في إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية قدرها 50 جنيهًا.
المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول
المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول
المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول
المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول
المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول
المترو يواصل حملاته الانضباطية المكثفة بمحطات الخط الأول

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