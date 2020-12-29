كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل وفاة المخرج حاتم علي في أحد فنادق القاهرة، مشيرا إلى أن الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، حسب التقرير الطبي.وقال عزوز عادل لـ"الدستور"، إن المخرج حاتم علي سوف تقام الجنازة الخاصة به في سوريا، وإنه سوف يغادر القاهرة في طائرة الخميس المقبل.