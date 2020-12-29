عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. ماذا يحدث للممتنعين عن دفع الغرامة؟
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:53 م
إيمان ماهرطباعة
في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد تزايد الإصابات بالفيروس في البلاد، ضمن «الموجة الثانية لفيروس كورونا»، التي تجتاح العالم حاليًا.
وشددت الحكومة على ارتداء الكمامة وفرض غرامة على من يخالف ذلك، وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في الأماكن العامة بغرامة لا تجاوز 150 جنيهًا.
عقوبة الامتناع عن دفع الغرامة
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة 50 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، صدر منذ خمسة أشهر، تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي، وحدد الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة وهي: الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك. وأضاف أن من يمتنع عن دفع الغرامة يتم تحويله إلى النيابة فورًا.
وعلى من تطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه.
عقوبة الممتنعين عن الدفع
في حال رفض المواطن المخالف الدفع في النيابة سيحال إلى المحكمة وتكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
أماكن عدم ارتداء الكمامة
وكان قد أشار "سعد" إلى أن القانون ينص على ضرورة ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحال والمولات قائلًا: «لن توقع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة في الشارع أو السيارات الخاصة والمطاعم والمقاهي كونها مخصصة لتناول الطعام».
وشددت الحكومة على ارتداء الكمامة وفرض غرامة على من يخالف ذلك، وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في الأماكن العامة بغرامة لا تجاوز 150 جنيهًا.
عقوبة الامتناع عن دفع الغرامة
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة 50 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، صدر منذ خمسة أشهر، تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي، وحدد الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة وهي: الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك. وأضاف أن من يمتنع عن دفع الغرامة يتم تحويله إلى النيابة فورًا.
وعلى من تطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه.
عقوبة الممتنعين عن الدفع
في حال رفض المواطن المخالف الدفع في النيابة سيحال إلى المحكمة وتكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
أماكن عدم ارتداء الكمامة
وكان قد أشار "سعد" إلى أن القانون ينص على ضرورة ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحال والمولات قائلًا: «لن توقع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة في الشارع أو السيارات الخاصة والمطاعم والمقاهي كونها مخصصة لتناول الطعام».