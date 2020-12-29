عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. ماذا يحدث للممتنعين عن دفع الغرامة؟

عقوبة الامتناع عن دفع الغرامة

عقوبة الممتنعين عن الدفع

أماكن عدم ارتداء الكمامة

في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد تزايد الإصابات بالفيروس في البلاد، ضمن «الموجة الثانية لفيروس كورونا»، التي تجتاح العالم حاليًا.وشددت الحكومة على ارتداء الكمامة وفرض غرامة على من يخالف ذلك، وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في الأماكن العامة بغرامة لا تجاوز 150 جنيهًا.وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة 50 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، صدر منذ خمسة أشهر، تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي، وحدد الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة وهي: الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك. وأضاف أن من يمتنع عن دفع الغرامة يتم تحويله إلى النيابة فورًا.وعلى من تطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه.في حال رفض المواطن المخالف الدفع في النيابة سيحال إلى المحكمة وتكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.وكان قد أشار "سعد" إلى أن القانون ينص على ضرورة ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحال والمولات قائلًا: «لن توقع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة في الشارع أو السيارات الخاصة والمطاعم والمقاهي كونها مخصصة لتناول الطعام».