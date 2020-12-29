استجابة لـ«الدستور».. «الفقي» يوجه بتقديم الدعم لـ«أطفال ساقلتة»

في استجابة سريعة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لما تم نشره عبر صفحة "الدستور" على الفيس بوك خلال بث مباشر وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "طفلتين وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز ساقلتة". وجه المحافظ على الفور بتشكيل لجنة مكونة من "رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومسؤول التضامن الاجتماعي، ومسؤول اللجنة الفرعية لحماية الطفل بساقلتة "، للانتقال إلى مقر إقامة الأطفال وبحث الحالة الاجتماعية والصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.من جانبه، أوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ تم على الفور اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمساعدة الحالات، حيث تم عمل بحث حالة اجتماعية لكل أسرة وتسجيل الأطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، وعمل بحث تكافل لكل أسرة.وأضاف "عبد السلام " أنه تم إعداد تقرير مفصل بالحالات ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مكان لإقامة الأطفال يتناسب مع حالات الإعاقة الخاصة بهم، لافتا إلى التنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة؛ لتلبية طلب أسرة من أسر الحالات لتوفير كشك لتحسين الدخل، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لحالات الأطفال ورعايتهم الرعاية اللازمة.ومن جانبها قالت الدكتورة رجاء حسين القائم بعمل وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات تم الانتقال إلى مقر إقامتهم وتبين حصول أحد الحالات على علاج على نفقة الدولة، واستقرار حالته، لافتة إلى نقل أحد الحالات إلى مستشفى سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.