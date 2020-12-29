حبس شاب قفزت فتاة من سيارته بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، قفزت فتاة من سيارته أثناء سيرهما بطريق العين السخنة، الأمر الذي أسفر عن مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة نقل.وتبين أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة صديقها، ونشبت بينهما مشاجرة فتحت على إثرها باب السيارة والقفز منها ما أدى إلى سقوطها، ودهستها سيارة نقل كانت تسير على الطريق.وبسؤال صديق الفتاة قائد السيارة، قال إنه ارتبط بها عاطفيا، واتفقا على الزواج بعد أن تعرف عليها عن طريق زميله، مشيرا إلى أن صديقه عندما علم بارتباطه بالفتاة أخبره بأنه على علاقة عاطفية بها استمرت لفترة ثم انفصلا.وتابع:" أنه عندما واجهها بالأمر أثناء سيرهما بالسيارة حدثت مشادة بينهما، وفوجئ بقيامها بالقفز من السيارة فدهستها سيارة نقل، ما أدى لمصرعها، فيما قالت اسرة الفتاة انها انتحرت لارتباطه بفتاه أخرى.