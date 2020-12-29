القبض على صاحب مكتب يروج دمغات مزورة بالأميرية

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج دمغات مزورة ومقلدة منسوبة للجهات الحكومية.وكان ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، قد تمكنوا من القبض على صاحب مكتبة بحوزته دمغات مزورة ومقلدة منسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.و وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بأن "ا. م.ع"، 38 سنة، صاحب مكتبة تصوير يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بالمكتبة ملكه بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية تم ضبطه، وبحوزته المضبوطات كمية (من الدمغات فئة واحد جنيه، دمغة فئة الخمس جنيهات، منسوب صدورهم لنقابة المحامين، دمغة فئة التسعون قرش - مصر- والتي تستخدم في تسجيل العقود وجميعها مزورة).وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "ي.ص.ص"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.