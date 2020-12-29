ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. والسوقي يربح 3 مليارات جنيه

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المكقفة على أسهم السوق المختلفة، على خلفية التراجعات الحادة لأسعار الأسهم ما جعلها مغرية للشراء.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 642.1 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جى إكس 30» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10736 نقطة، وصعد مؤشر «إي جى إكس 50» بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر «إي جي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر «إي جى إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جى إكس 70» متساوى الأوزان بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر «إي جى إكس 100» متساوى الأوزان، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة.