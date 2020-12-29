زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب العاصمة الكرواتية زغرب

ضرب زلزال، اليوم الثلاثاء، بقوة 6.3 درجة ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب.وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن مركز الزلزال يبعد 42 كيلومترًا جنوب شرقي زغرب، وكان على عمق 5 كيلومترات.هذا ولم تتحدث المعلومات الأولية عن سقوط ضحايا أو خسائر في البنى التحتية، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية.