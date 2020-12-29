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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد حبسه 3 سنوات..القصة الكاملة لمتهم بهتك عرض 3 فتيات بالمقطم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:18 م
حبس
حبس
إيمان ماهر
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد بسام زكى، متهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

"بوليس الاعتداءات الجنسية" صفحة على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، كانت الشرارة الأولى لفضح الشاب في يوليو 2020، دعت من خلالها الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش أو الابتزاز بأن يروين قصصهن دون خوف.

«البداية»
24 ساعة منذ إنشاء حساب "بوليس الاعتداءات الجنسية"، حقق متابعة عدد كبير من الفتيات زاد عن 45 ألفًا، وأكثر من 100 فتاة قدمن أدلة على أن "زكي" تحرش بهن سابقًا عبر الإنترنت أو في الحياة الحقيقية، وتضمنت الشهادات والقصص عددًا من حوادث الاغتصاب، التحرش الجنسي، الرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء.

«ابتزاز»
وتبين أن المتهم هدد كثيرات من الفتيات، معظمهن بين الـ14 و18 عامًا، حتى يرضخن له، وأحيانا بإشعارهن بالذنب، فقد كان يهدد بالانتحار إذا لم يذهبن لمقابلته.

«قومي المرأة»
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، بيانًا بشأن القصة يخاطب فيه الجهات المعنية، بالنظر إلى القصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما دعا الفتيات اللاتي تعرضن لهذه الجرائم لتقديم بلاغ للنائب العام ليقع تحت طائلة القانون.

«ضبط المتهم»
بعد تصدره التريند وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بقصته، ألقت الشرطة القبض على الشاب أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش بـ50 فتاة، وكانت قد تقدمت واحدة بشكوى إلى النيابة العامة، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، قالت فيها إنها تعرضت لابتزاز من المذكور خلال نوفمبر الماضى، لممارسة الرذيلة معه.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"، التي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة، بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها "آلاء"، 18 عامًا، بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة.أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا من ممارسة الرذيلة معه.







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