منة فضالي ناعية حاتم علي: اكتشف موهبتي

نعت الفنانة منة فضالي المخرج الكبير الراحل حاتم علي، والذي توفى منذ ساعات قليلة بعد أزمة قلبية حادة، وذلك عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.وأشارت الفنانة لـ "الدستور"، إلى أن الراحل كان مخرجا ذا قيمة كبيرة ولديه حالة خاصة جعلته واحدا من أهم مخرجي عالمنا العربي، مشيرة إلى أنها عملت معه في مسلسل "الملك فاروق" عام 2006، وحققت خلاله نجاحا كبيرا.وتابعت: "كان خير الصديق في مواقع التصوير وكان يؤمن بقدراتي وموهبتي التمثيلية، فطريقته وكلماته لي خلال تصوير الملك فاروق جعلتني أشعر بحالة سعادة ورضاء كبيرة، وفتحت لي أبوابا عديدة على المستوى الفني".واختتمت قائلةً:"ربنا يرحمه ويغفرله وأنا أتمنى من كل من تعامل معه وجمهوره أن يقوموا بالدعاء له هذه الفترة بشكل كبير".