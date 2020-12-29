استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في الديوانية العراقية
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:24 م
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أعلن مصدر أمني عراقي، استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة الديوانية.
وقال المصدر - وفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الثلاثاء - إن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية الدولي».
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى عجلات الرتل.
وقال المصدر - وفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الثلاثاء - إن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية الدولي».
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى عجلات الرتل.