استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في الديوانية العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي، استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة الديوانية.وقال المصدر - وفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الثلاثاء - إن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية الدولي».وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى عجلات الرتل.