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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

2021عام الانتصارات المهنية لبرج الثور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:42 م
الثور
الثور
سلمى بدر
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الكل يستقبل عام 2021، أملا فى تغيير أحواله إلى الأفضل، وهو ما سينتظره مواليد برج الثور، لذا تقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها لمواليد "الثور" على النحو التالي:

- نظرة عامة:
برج الثور من أكثر مواليد الابراج حظا في عام 2021، فهو عام واعد بالنجاح والحظوظ الطيبة، والاستثمارات، عام من الانتصارات على جميع الأصعدة ماعدا العاطفية.

يمدهم شهر فبراير بالدعم ويشحنهم بالطاقة الإيجابية ويبدأون جني ثمار تعبهم خلال السنوات الماضية، ويتراجع حظهم بين يوليو وسبتمبر، وتبدأ موجات من الغضب تسيطر عليهم ويشهدون انقلابات تغير حياتهم وتقلبها رأسًا على عقب مما يشعرهم أنه عام ثقيل.

- على الصعيد العاطفي:
ستشهد حياة مواليد برج الثور العاطفية تغيرت كبيرا خلال عام 2021.

- على الصعيد المهني:
من بداية عام حتى أواخر يوليو، سيكون كوكب المريخ في برج الميزان مما يعني بأنهم سيكونوا مشغولين في العمل أكثر من العادة، سيحصلون على طاقة كبيرة لمواكبة كل الأعمال الجديدة التى سينشغلون فيها خلال هذا الوقت، وسيواجهون قرارات عمل مهمة تتطلب الكثير من التفكير للتأكد من اختيارهم الصحيح سيحصلون على المزيد من المال.

- على الصعيد الصحي:
سيكون كوكب المريخ في برج الميزان بالنصف الأول من عام 2021، وهذا سيجعل العمل أكثر إرهاقا، ويكون له تأثير سلبي كبير على الصحة العامة لمواليد برج الثور ولكن لحسن الحظ، سينعمون أيضًا بمستويات أعلى من الطاقة يجب أن يستخدموها للمشاركة في أنشطة الاسترخاء والتسلية لمواجه التوتر الذي سيتعرضون له بصورة كبيرة.

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