البورصة تختتم تدريب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى

اختتمت البورصة، اليوم الثلاثاء، برنامجها التدريبي المقدم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الذي تضمن 6 محاضرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، تضمنت جزءًا أكاديميًا وآخر تطبيقيًا عمليًا من خلال نموذج محاكاة عملية التداول.وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، محاضرة في ختام البرنامج التدريبي، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.ومن جانبها، رحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي الأكاديمية، بالدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأكدت أهمية البورصات في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعاون مع البورصة يدعم جهود الأكاديمية في تنويع خبرات ومعارف التنفيذين في شتى المجالات وبالأخص المرتبطة بأسواق المال.فيما استعرض الدكتور محمد فريد، هيكل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل غير المسبوق الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016، الذي تضمن مزيج متكامل ومتناغم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية، وكذا الإصلاحات الهيكلية بالتوازي مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.وأكد أن كل العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، ضرورة تضمنها اجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف أي ضغوط تنتج عن برامج الإصلاح، وهو ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.وقال «فريد»: «نعمل بالتعاون مع الأكاديمية على تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة، في دعم برامج النمو والتنمية الاقتصادية، وكذا أساسيات الادخار والاستثمار».وتابع: «أسواق المال لها دور كبير في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد».تضمن البرنامج التدريبي 6 محاضرات تتضمنت تعريف المتدربين بالبورصة، وكيفية عملها ودورها في الاقتصاد وموقعها في المنظومة الاقتصادية، وكذا أساسيات التداول والاستثمار والادخار، وكذا تعريف المتدربين على كيفية استخدام نموذج محاكاة يمكنهم من التعامل والاستثمار بيعًا وشراءً للأوراق المالية المقيدة.جدير بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوؤ المناصب القيادية المختلفة.تخرج 190 متدربًا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدربًا في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدربًا سيتم تدريبهم لمدة عام، مُقسم إلى 9 أشهر تدريبًا نظريًا، و3 أشهر تدريبًا ميدانيًا.يأتي التعاون بين البورصة المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، تطبيقًا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كل الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من التنفيذيين، وتأهيلهم للقيادة المؤثرة مسلحين بكل المهارات التي يتطلبها سوق العمل.