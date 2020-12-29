1506 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ألفا و506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 204 آلاف و369 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 662 حالة، فيما تم تسجيل ألف و475 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 181 ألفا و400 حالة.