رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تواصل استفزازها في ليبيا بإرسال طائرتي شحن إلى «الوطية»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
شهدت قاعدة الوطية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين، بحسب ما نقلته فضائية «العربية» في خبر عاجل.

وتُصّر تركيا على التدخلات العسكرية في ليبيا، رغم التوتر الذي شهدته الساحة بين فريقي الوفاق والجيش الليبي، والاتهامات المتبادلة الأسبوع الماضي بالتحشيد العسكري، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الدفاع خلوصي آكار، إلى طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مطلعة، اليوم، قولها إن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد.

أتى ذلك، بعد أن هدد آكار الأحد بصد الجيش الليبي، قائلًا إن بلاده ستعتبر عناصر الجيش "أهدافًا مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.

كما شدد على مواصلة بلاده دعمها العسكري لقوت الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، على الرغم من المساعي الدولية للحفاظ على ما تم إحرازه من تقدم سياسي حتى الآن، من خلال المفاوضات الليبية الليبية.

وكان القائد العائم للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، خيَّر ما وصفه بالاحتلال التركي بين الرحيل أو المواجهة.

يذكر أن تركيا هي الداعم الرئيسي للوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والتي دار قتال بينها وبين قوات الجيش الوطني الليبي على مدى سنوات، قبل أن يتوصل الطرفان في أكتوبر الماضي إلى وقف لإطلاق النار برعاية أممية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

طلبات تعجيزية.. شروط فرجاني ساسي المالية للاستمرار في الزمالك

الصور

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

image description

جامعة أسيوط تنهي عام 2020 باستصلاح 120 فدانًا وافتتاحات طبية

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة