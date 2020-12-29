تركيا تواصل استفزازها في ليبيا بإرسال طائرتي شحن إلى «الوطية»

شهدت قاعدة الوطية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين، بحسب ما نقلته فضائية «العربية» في خبر عاجل.وتُصّر تركيا على التدخلات العسكرية في ليبيا، رغم التوتر الذي شهدته الساحة بين فريقي الوفاق والجيش الليبي، والاتهامات المتبادلة الأسبوع الماضي بالتحشيد العسكري، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الدفاع خلوصي آكار، إلى طرابلس.ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مطلعة، اليوم، قولها إن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد.أتى ذلك، بعد أن هدد آكار الأحد بصد الجيش الليبي، قائلًا إن بلاده ستعتبر عناصر الجيش "أهدافًا مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.كما شدد على مواصلة بلاده دعمها العسكري لقوت الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، على الرغم من المساعي الدولية للحفاظ على ما تم إحرازه من تقدم سياسي حتى الآن، من خلال المفاوضات الليبية الليبية.وكان القائد العائم للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، خيَّر ما وصفه بالاحتلال التركي بين الرحيل أو المواجهة.يذكر أن تركيا هي الداعم الرئيسي للوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والتي دار قتال بينها وبين قوات الجيش الوطني الليبي على مدى سنوات، قبل أن يتوصل الطرفان في أكتوبر الماضي إلى وقف لإطلاق النار برعاية أممية.