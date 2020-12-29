«طباعة برايل وفرع العاصمة الإدارية».. حصاد المطابع الأميرية في 2020

حققت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، العديد من الإنجازات خلال عام 2020، بدءا من إنشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الإدارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، وإضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل، وتنشر «الدستور» حصاد عمل الهيئة خلال العام المنقضي.- إطلاق بوابة التشريعات والأحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات ).- إطلاق خدمة الواتساب لاستقبال البيان التشريعي يوميًا.- إبرام مجموعة من التعاقدات من خلال بروتوكول تعاون مع كل من نادى هيئة قضاة مصر وهيئة القضاء العسكري ونادى هيئة النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة المحامين بالمنوفية لإتاحة إصدارات الهيئة إليكترونيًا.- البدء في إنشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الإدارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة وتم التعاقد على شراء أحدث ماكينات للطباعة الرقمية والتشطيب ليكون مواكبا لأحدث التكنولوجيا فى مجال الطباعة والتشطيب ويتضمن الفرع ماكينة طباعة رقمية 5 ألوان و2 ماكينة طباعة رقمية أحادية اللون وماكينة بشر الكتب والعديد من الماكينات الخاصة بالتشطيب لإخراج المطبوعات بمستوى عالى من الجودة.- إضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة برايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة وقد تم طباعة العديد من كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية بطريق برايل كما تم إضافة خدمة طباعة إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بطريقة برايل.