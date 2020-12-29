أخبار الطيران الكويتي اليوم الثلاثاء 29-12-2020

أخبار الطيران الكويتي اليوم

وقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أخبار الطيران الكويتي اليوم الثلاثاء ، استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، والذي يبدأ اعتبارًا من 2 يناير المقبل، في تمام الساعة 4 فجرًا بتوقيت الكويت، كما يتم فتح الحدود البرية والبحرية يوميًا بيومه وتاريخه.



وأكدت الكويت أن القرار الصادر اليوم تم صادر بناءً على قرار مجلس الوزراء الكويتي، كما سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد.



يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني أعلن وقف حركة الطيران التجارية (حركة الركاب) بمطار الكويت الدولي، ابتداء من يوم 14 مارس الماضي؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





اخر اخبار الطيران في الوطن العربي ومن المعروف أن دول العالم العربي والغربي تم وقف حركة الطيران تباعا مع تسلسل ظهور فيروس كورونا المستجد سواء كانت السياحية او التجارية وغيرها، حيث انتشر الفيروس بتوسع في الدول العربية بداية من النصف الأول من شهر مارس 2020 الجاري بعد أن ظهر أول اصابة في العالم أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتأتي قرارات قفل الدول على بعضها والتفكير السريع في كيفية علاج الأمر أو الحد منه بحد أقصي ما يمكن عمله في معظم البلاد خاصا وأن الفيروس لم يظهر له أي علاج تماما حتى الإعلان عن تجارب سريرية وانتظار الاعتماد من منظمة الصحة العالمية عن تلك اللقاحات التي تم الإعلان عنها والتي بالفعل تم التوثيق والان بعض الدول بدأت في تلقي اللقاحات بأعمارهم المختلفة.

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يبحث الكثير من المواطنين عن أخبار الطيران الكويتي، اليوم الثلاثاء، حيث جاءت جائحة كورونا وهي تحمل العديد من التغيرات على مستوى دول العالم.ووصف أغلبية هذه التغيرات بالسلبية حيث تم توقف حركة خطوط الطيران ومنع الدخول والخروج من الدول لبعضها البعض، وهو القرار الذي اتخذته بعض الدول تحجيما لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتعد الكويت إحدى الدول التي قد أعلنت بوقف حركة الطيران.