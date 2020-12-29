أخبار الطيران الكويتي اليوم الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:05 م
يبحث الكثير من المواطنين عن أخبار الطيران الكويتي، اليوم الثلاثاء، حيث جاءت جائحة كورونا وهي تحمل العديد من التغيرات على مستوى دول العالم.
ووصف أغلبية هذه التغيرات بالسلبية حيث تم توقف حركة خطوط الطيران ومنع الدخول والخروج من الدول لبعضها البعض، وهو القرار الذي اتخذته بعض الدول تحجيما لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتعد الكويت إحدى الدول التي قد أعلنت بوقف حركة الطيران.
ووصف أغلبية هذه التغيرات بالسلبية حيث تم توقف حركة خطوط الطيران ومنع الدخول والخروج من الدول لبعضها البعض، وهو القرار الذي اتخذته بعض الدول تحجيما لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتعد الكويت إحدى الدول التي قد أعلنت بوقف حركة الطيران.
أخبار الطيران الكويتي اليوم
وقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أخبار الطيران الكويتي اليوم الثلاثاء ، استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، والذي يبدأ اعتبارًا من 2 يناير المقبل، في تمام الساعة 4 فجرًا بتوقيت الكويت، كما يتم فتح الحدود البرية والبحرية يوميًا بيومه وتاريخه.
وأكدت الكويت أن القرار الصادر اليوم تم صادر بناءً على قرار مجلس الوزراء الكويتي، كما سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد.
يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني أعلن وقف حركة الطيران التجارية (حركة الركاب) بمطار الكويت الدولي، ابتداء من يوم 14 مارس الماضي؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت الكويت أن القرار الصادر اليوم تم صادر بناءً على قرار مجلس الوزراء الكويتي، كما سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد.
يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني أعلن وقف حركة الطيران التجارية (حركة الركاب) بمطار الكويت الدولي، ابتداء من يوم 14 مارس الماضي؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).