سقوط «هاكر» بطاقات الدفع الإلكتروني ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط «هاكر» ارتكب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.أكدت التحريات ممارسة أحد الأشخاص، نشاط إجرامي بالتخصص في القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بهم، واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية من على مواقع التسوق، بمنطقة بولاق الدكرور.وعقب تقنيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه يحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، مستخدمًا جهاز لاب توب يحتفظ به بمسكنه.وبإرشاد المتهم تم ضبط «3 هواتف محمول، جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)».وبفحص جهاز اللاب توب المضبوط؛ تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تشمل العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك المصرية والأجنبية والخاصة بالعديد من عملاء تلك البنوك بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.وبتطوير مناقشة المتهم المذكور وبمواجهته بما أسفر عنه فحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته، أقر بارتكابه جريمتين استيلاء بذات الأسلوب، وجارِ التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها والموجود بياناتها على جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات.اتخذت الإجراءات اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.