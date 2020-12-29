«الداخلية» تضبط 9219 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9219 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 830 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.كما جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.