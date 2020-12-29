محافظ الفيوم: 4 مخازن لإسطوانات الأكسجين وجهاز جديد لمواجهة كورونا

محافظ الفيوم: 4 مخازن لإسطوانات الأكسجين وجهاز جديد لمواجهة كورونا
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى الفيوم العام، وتوفير "تانك" أكسجين لمستشفى التأمين الصحي، مؤكدًا العمل على الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة "كورونا" الذي عقد مساء أمس برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى، موجهًا بعمل جداول محددة للعمل داخل المستشفيات، وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات" عام ـ تأمين ـ مركزي ـ جامعة" فضلًا عن المستشفيات الخاصة، ومتابعة جاهزيتها لااستقبال الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، ووجه المحافظ بضرورة التأكد من توفير كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات ومراجعتها أولًا بأول، كما وجه مسئولي مرفق الاسعاف بتجهيز 4 مخازن لأسطوانات الاكسجين لتيسير توفير الاسطوانات لمرضى العزل بمنازلهم.
وأشار الأنصاري، إلى أنه تم تفعيل رقم الواتس آب الذي خصصته المحافظة لتلقي الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، مشددًا على المتابعة المستمرة والتواصل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تلقوا الرعاية الصحية بالمستشفيات الخاصة، والتأكد من التزام تلك المستشفيات بالأسعار المقررة للعلاج، موجهًا مدير الطوارئ بمديرية الصحة بإعداد بيان بعدد الآسرة المخصصة بمرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، للمرور على المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالبرتوكولات العلاجية، وغلق المنشآت الطبية غير المرخصة.
كما وجه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة والتأمين الصحي بمراجعة الإجراءات الوقائية بلجان الاامتحانات بشكل دوري للحفاظ على سلامة التلاميذ، موجهًا بتحويل مرضى الغسيل الكلوي من المصابين بفيروس كورونا الى مستشفى التأمين الصحي، منعًا لإنتشار العدوى بالمستشفيات العامة والمركزية، مشيرًا إلى أن زيادة قدرة مستشفى التأمين الصحي، وتشغيل مستشفى الصدر بعد رفع كفائتها، وزيادة الطاقة الااستيعابية لمستشفى الحميات، سيستوعب أي زيادة طارئة في أعداد المرضى بفيروس كورونا وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة "كورونا" الذي عقد مساء أمس برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى، موجهًا بعمل جداول محددة للعمل داخل المستشفيات، وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات" عام ـ تأمين ـ مركزي ـ جامعة" فضلًا عن المستشفيات الخاصة، ومتابعة جاهزيتها لااستقبال الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، ووجه المحافظ بضرورة التأكد من توفير كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات ومراجعتها أولًا بأول، كما وجه مسئولي مرفق الاسعاف بتجهيز 4 مخازن لأسطوانات الاكسجين لتيسير توفير الاسطوانات لمرضى العزل بمنازلهم.
وأشار الأنصاري، إلى أنه تم تفعيل رقم الواتس آب الذي خصصته المحافظة لتلقي الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، مشددًا على المتابعة المستمرة والتواصل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تلقوا الرعاية الصحية بالمستشفيات الخاصة، والتأكد من التزام تلك المستشفيات بالأسعار المقررة للعلاج، موجهًا مدير الطوارئ بمديرية الصحة بإعداد بيان بعدد الآسرة المخصصة بمرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، للمرور على المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالبرتوكولات العلاجية، وغلق المنشآت الطبية غير المرخصة.
كما وجه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة والتأمين الصحي بمراجعة الإجراءات الوقائية بلجان الاامتحانات بشكل دوري للحفاظ على سلامة التلاميذ، موجهًا بتحويل مرضى الغسيل الكلوي من المصابين بفيروس كورونا الى مستشفى التأمين الصحي، منعًا لإنتشار العدوى بالمستشفيات العامة والمركزية، مشيرًا إلى أن زيادة قدرة مستشفى التأمين الصحي، وتشغيل مستشفى الصدر بعد رفع كفائتها، وزيادة الطاقة الااستيعابية لمستشفى الحميات، سيستوعب أي زيادة طارئة في أعداد المرضى بفيروس كورونا وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة لهم.