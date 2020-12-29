محافظ الفيوم: 4 مخازن لإسطوانات الأكسجين وجهاز جديد لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى الفيوم العام، وتوفير "تانك" أكسجين لمستشفى التأمين الصحي، مؤكدًا العمل على الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة "كورونا" الذي عقد مساء أمس برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى، موجهًا بعمل جداول محددة للعمل داخل المستشفيات، وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات" عام ـ تأمين ـ مركزي ـ جامعة" فضلًا عن المستشفيات الخاصة، ومتابعة جاهزيتها لااستقبال الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، ووجه المحافظ بضرورة التأكد من توفير كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات ومراجعتها أولًا بأول، كما وجه مسئولي مرفق الاسعاف بتجهيز 4 مخازن لأسطوانات الاكسجين لتيسير توفير الاسطوانات لمرضى العزل بمنازلهم.وأشار الأنصاري، إلى أنه تم تفعيل رقم الواتس آب الذي خصصته المحافظة لتلقي الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، مشددًا على المتابعة المستمرة والتواصل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تلقوا الرعاية الصحية بالمستشفيات الخاصة، والتأكد من التزام تلك المستشفيات بالأسعار المقررة للعلاج، موجهًا مدير الطوارئ بمديرية الصحة بإعداد بيان بعدد الآسرة المخصصة بمرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، للمرور على المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالبرتوكولات العلاجية، وغلق المنشآت الطبية غير المرخصة.كما وجه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة والتأمين الصحي بمراجعة الإجراءات الوقائية بلجان الاامتحانات بشكل دوري للحفاظ على سلامة التلاميذ، موجهًا بتحويل مرضى الغسيل الكلوي من المصابين بفيروس كورونا الى مستشفى التأمين الصحي، منعًا لإنتشار العدوى بالمستشفيات العامة والمركزية، مشيرًا إلى أن زيادة قدرة مستشفى التأمين الصحي، وتشغيل مستشفى الصدر بعد رفع كفائتها، وزيادة الطاقة الااستيعابية لمستشفى الحميات، سيستوعب أي زيادة طارئة في أعداد المرضى بفيروس كورونا وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة لهم.