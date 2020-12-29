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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على صديق «طفل المرور» اليوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر محكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طفل المرور».

وأسندت النيابة للمتهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إهانة شرطي مرور والتنمر عليه، وإدارة ذلك الحساب لارتكاب تلك الجريمة، بنشر الفيديوهات المصورة للسخرية من رجال الشرطة.

ويحاكم صديق طفل المرور بالمحكمة الاقتصادية، طبقًا لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان الرئيس السيسي صدَّق في أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت أسندت النيابة للمتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

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