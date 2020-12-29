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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

استئناف محاكمة سعاد الخولي في «الكسب غير المشروع»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق؛ لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها غدا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للإطلاع.

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