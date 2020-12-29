أوغلو: حكومة أردوغان ضحت بالعامل

شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، هجوما على إعلان الحكومة التركية اعتزامها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 % واعتبره غير كافٍ لتغطية نفقات المواطنين اليومية.وقال أوغلو، في تصريحات له على "تويتر"، إن "الحكومة اتخذت قرارها بالحد الأدنى الجديد للأجور، البالغ 2000 ليرة تركية، فالحكومة ضحت بالعامل الذي كان معنيا بإحضار الخبز لمنزله في هذا الوقت العصيب"، وفقا لموقع "أحوال" التركي.وأضاف أن الحكومة التي قدمت المليارات للمقاولين المؤيدين، حكمت على عمالنا بالحد الأدنى للأجور على حدود الجوع.كما غرّد أوغلو قائلًا: "بادئ ذي بدء، بالنسبة لجميع الموظفين، يجب أن تتحمل الدولة جميع الضرائب والأقساط والأعباء الأخرى الخاصة بالحد الأدنى للأجور، بعد ذلك، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يحتاج المواطن إلى إدخاله مباشرة في جيبه على أنه 3 آلاف و300 ليرة تركية صافي، وبالتالي، وبدون زيادة العبء على صاحب العمل، وبفضل الضريبة التي ستغطيها الدولة، ستتاح للموظفين ذوي الحد الأدنى للأجور الفرصة لبدء عام 2021 على الأقل براتب أعلى من حد الجوع".وأعلن أحمد داود أوغلو عن اقتراح حزبه للحد الأدنى للأجور بـ 3 آلاف و300 ليرة تركية.