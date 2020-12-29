حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يدعمك المربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من برج الجدي الترابي الصديق الذي يتحدث عن علاقات عذبة واجتماعات مميزة والاحتفال بمناسبة سعيدة مع الزملاء.عاطفيًا: علاقتك بالحبيب مستقرة بسبب اعتمادكما الصراحة والحوار الهادئ، وتمضيان معًا أجمل الأوقات الرومانسية.صحيًا: عوارض التوتر التي تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك.