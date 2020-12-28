الأنبا مقار يلتقي المجلس الإكليريكي بالعاشر

ترأس الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالشرقية ومدينة العاشر، اليوم، اجتماع المجلس الإكليريكي الفرعي للإيبارشية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان.وناقش نيافته خلال اللقاء مع كهنة المجلس الإكليريكي، بعض المطروحة بشأن بعض متضرري الأحوال الشخصية بالمجلس.يأتي ذلك اللقاء في إطار حرص الأنبا مقار أسقف العاشر على متابعة ملفات الأحوال الشخصية بالمجلس الفرعي التابع للإيبارشية.