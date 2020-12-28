الجيش السوداني: لن نفرط في شبر واحد من أرضنا لإثيوبيا

أكد الفريق ركن خالد عابدين الشامي، نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، الاثنين، أن القوات المسلحة لن تفرط في شبر واحد من أراضي السودان بالفشقة حتى الحدود الدولية مع إثيوبيا.وشدد الشامي، خلال لقائه اليوم قافلة سياج الأمان ومنظومة الصناعات الدفاعية ومبادرة أهل القضارف بقيادة الفرقة الثانية مشاة، على عدم الاعتداء علي الآخرين والعمل بكل تجرد وفقًا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشاد الشامي بالمبادرة والتي تعد دعما حقيقيا للقوات المسلحة ورفع المعنويات لها والتي تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أرض الوطن التي سيطرت عليها إثيوبيا، معربًا عن شكره لمنظومة الدفاعات الصناعية التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للقوات المسلحة من الذخيرة ومرورًا بالصواريخ والطائرات، مشيدًا بدعم أهل ولاية القضارف الحدوية الكبير والمتفرد للقوات المسلحة.وأكد القيادي بالجيش قدرة القوات المسلحة علي حماية كل شبر من أرض الوطن، وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والارتقاء بها لصد اي عدوان يستهدف البوابة الشرقية الحدودية مع إثيوبيا.من ناحيته، أكد حامد يوسف عبداللطيف، ممثل القضارف التفاف كافة مواطني الولاية خلف الجيش، مشيدًا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الفشقة والتي ظلت في أيدي الاثيوبيين لربع قرن من الزمان، مؤكدًا جاهزية أهل الولاية لتقديم النفس والمال لدعم عزة وكرامة السودان ممثلاَ في قواته المسلحة.