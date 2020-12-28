ضوابط نقل موظفي الدولة مع الاحتفاظ بالأقدمية (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح أهم ضوابط وشروط نقل موظفي الدولة بين المجموعات النوعية فى قانون الخدمة المدنية، مع الاحتفاظ بالأقدمية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية لائحته التنفيذية وهى:• أن يكون الموظف مستوفيًا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفى.• موافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة.• يكون النقل وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية بعد دراسة الجهاز.• إذا كانت المجموعات النوعية تشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون مناسبًا لشغلها وفقًا لمتطلبات شغل الوظيفة.• أما إذا كانت المجموعات النوعية تتشابه وظائفها فى الواجبات والمسئوليات وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف الصادر بها قرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019.