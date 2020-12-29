سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
يبحث المصريون كل صباح بشكل مستمر عن سعر الدولار اليوم في مصر، عبر محركات البحث العالمية، وخاصة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وتنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارا نسبيا، اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.
ويعد سعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
ومن جانبها قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصـرى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة ظهور سلالة جديدة منه في أوروبا، فرضت الدولة إجراءات إحترازية جديدة، بينما قرر البنك المركزى المصرى مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، والتى كان مقرر لها أن تنتهي فى ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021.
وتضمن القرار إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة العمولات، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.
ويعد سعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في مصرسعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
ومن جانبها قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصـرى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
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بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة ظهور سلالة جديدة منه في أوروبا، فرضت الدولة إجراءات إحترازية جديدة، بينما قرر البنك المركزى المصرى مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، والتى كان مقرر لها أن تنتهي فى ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021.
وتضمن القرار إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة العمولات، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.