رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
الدولار
الدولار
طباعة
يبحث المصريون كل صباح بشكل مستمر عن سعر الدولار اليوم في مصر، عبر محركات البحث العالمية، وخاصة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وتنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارا نسبيا، اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

ويعد سعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في مصر 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

ومن جانبها قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصـرى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

يهمك أيضًا | تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM


بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة ظهور سلالة جديدة منه في أوروبا، فرضت الدولة إجراءات إحترازية جديدة، بينما قرر البنك المركزى المصرى مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، والتى كان مقرر لها أن تنتهي فى ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021.

وتضمن القرار إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة العمولات، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29-12-2020

تسجيل أول حالة تحسس تجاه لقاح «فايزر» باليونان

إسبانيا تعتزم تسجيل الأشخاص الرافضين لتلقى لقاحات كورونا

«نوفافاكس» الأمريكية تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها لكورونا

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020