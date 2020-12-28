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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

متحدثة التنسيقية: نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر «ضيقة»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:35 م
متحدثة التنسيقية
متحدثة التنسيقية
إسلام نصير - محمد الشريف
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شاركت شيماء عبدالإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان «حقوق الإنسان في مصر.. الواقع والضمانات».

أدار الندوة الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير أنباء الشرق الأوسط، بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي.

وقالت عبدالإله إن نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر ضيقة ويتم اجتزاءها في نقاط محددة، موضحة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين دليل واضح على حصول الشباب على فرصتهم في التمكين، وأن عددا من الشباب المنتمين إلى التنسيقية تولوا المناصب العليا في الدولة، فضلًا عن عضوية المجالس النيابية وغيرها من أماكن صنع القرار.

أشارت إلى أن توفير فرص العمل من خلال المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، يعد نوعا من أنواع حقوق الإنسان، وهو الحق في العمل، لافتة إلى أن هناك المزيد من المجالات التي حققت فيها الدولة مفهوم حقوق الإنسان.

ونوهت متحدثة التنسيقية إلى أن الحكومة المصرية قدمت العديد من المبادرات لصالح المواطن في كافة القطاعات وخاصة القطاع الصحي والاجتماعي مثل مبادرة (100 مليون صحة) ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على فيروس سي وغيرها.

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