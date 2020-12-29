أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:36 ص
حسين العمدةطباعة
تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنوك الثلاثاء 29-12-2020، من خلال التقرير اليومي التي تقدمه «الدستور» وفقًا لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، ونعرض لكم أسعار العملات في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر"، وأبرزها "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري".
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي عند الشراء 4.2355 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2853 جنيه مصري، فيما وصل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.082 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.1945 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، عند الشراء 48.6016 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 51.5491 جنيه مصري، ووصل سعر الين الياباني عند الشراء 15.0849 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.221 جنيه مصري، وبلغ سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.5494 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 17.7013 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك الثلاثاء 29-12-2020تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري، حسب سعر اليوم في البنك، حيث سجل الدولار الأمريكي عند الشراء 15.65 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.75 جنيه مصري، فيما وصل سعر اليورو الأوروبي عند الشراء 19.0648 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 19.2938 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 4.0862 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.1972 جنيه مصري، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 21.0899 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 21.3806 جنيه مصري، وسجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 15.1003 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.2306 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليومبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم عند الشراء 48.5271 جنيه مصري، وسجل عند البيع 51.614 جنيه مصري، ووصل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.5567 جنيه مصري، وسجل عند البيع 17.7265 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوموصل سعر الدرهم الإماراتي عند الشراء 4.2383 جنيه مصري، وسجل عند البيع سعر 4.2882 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصرسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، اليوم، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري، ووصل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 21.1953 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 21.3859 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوموصل سعر اليورو الأوروبي عند الشراء 19.0323 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.2091 جنيه مصري، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.5494 جنيه مصري، ووصل عند البيع 17.7013 جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي عند الشراء 4.2355 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2853 جنيه مصري، فيما وصل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.082 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.1945 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، عند الشراء 48.6016 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 51.5491 جنيه مصري، ووصل سعر الين الياباني عند الشراء 15.0849 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.221 جنيه مصري، وبلغ سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.5494 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 17.7013 جنيه مصري.