«مستثمري أسيوط»: مصانع المحافظة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إن أصحاب المصانع لا يريدون إغلاق المصانع كليًا أو جزئيًا بسبب تداعيات الموجة الثانية الناتجة عن فيروس كورونا.أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن غلق المصانع أو تخفيض عدد ساعات العمل سيؤدي إلى خفض الإنتاج، مؤكدًا أن المصانع بالمحافظة ملتزمة بالإجراءات الوقائية من تعقيم الآلات والمعدات وارتداء الكمامات، وإضافة أجهزة تعقيم دخول وخروج العمال.وثمّن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، دور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لأزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن مصر تعد من البلاد الأقل تأثيرا بالفيروس، مقارنة باقتصاديات الدول الأخرى.