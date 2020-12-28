حسني رئيسًا لشعبة الأدوات الكهربائية وحسن والكريدي نائبين

عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020- 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية الذي اختار هيئة مكتبه أيضًا، بالتزكية حيث جاء بهجت حسني رئيسًا ومحمد حسن وإبراهيم الكريدي نائبين أول وثان وهاني متولي سكرتيرًا عامًا للشعبة.واتفق مجلس إدارة الشعبة عقب إعادة التشكيل على وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة، لإفادة القطاع في ظل تجانس أعضاء مجلس ادارة الشعبة ورغبتهم في خدمة قطاعهم بما يتماشي مع خطة غرفة القاهرة وتوجيهات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ومطالبته لكل الشعب النوعية بضرورة وضع استراتيجية عمل لإفادة القطاعات المختلفة تماشيًا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.