التحول الرقمي.. شعلة الانطلاق لتعزيز البنية التحتية لقطاع المعلومات

أصبح ظاهرًا للجميع أن مصر قيادةً وحكومة سعت بشتى قدراتها وإمكانياتها لتكون كافة المعاملات والوزارات والهيئات لا تتم الا من خلال التكنولوجيا الحديثة بالتحول الرقمي، ولمس المواطن المصري هذا التحول بالفعل في معظم المعاملات واتجاه الوزارات التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.وكان نتيجة لهذه الجهود الرقمية والتي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.وفي هذا الصدد؛ وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، للمساهمة في جهود التحول الرقمي، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي، وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.خبير أمن معلومات: إنفاق المليارات لتحسين البنية التحتية للمعلومات ضرورة لإنجاح التحول الرقميقال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن الإرادة السياسية واتجاه الدولة الحالي أن تعمل كافة الجهات والهيئات والوزارات وفقًا التحول الرقمي ولضمان نجاحه، بحيث يسهم في حل عديد من المشكلات، لذا الإنفاق المليارات لتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات سيكون مطلوبًا ومرحب به لان هناك مشروع قومي يخص 100 مليون مواطن.وأوضح عبد المنعم، لـ"الدستور"، أنه في هذه الحالة ستكون هناك الرغبة والإرادة السياسية لإنجاح مشروع التحول الرقمي ستكون دافع لدعم كافة أدوات التمكين والتي أساسها البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات.وتابع أن ذلك يرجع لمزايا التحول الرقمي العديدة التي لا يمكن حصرها في نقاط، ولكن أهمها أن المواطن يمكن من مكانه وهو في بيته أن يقدم على طلب خدمة معينة إلكترونية بدون مجهود حيث يحفظ وقته ولا يضطر إلى تخصيص يوم كامل أو أخذ اجازة من عمله للحصول على هذه الخدمة كما هو معتاد.يأتي هذا التوجيه ليواكب ويستوعب التطور التكنولوجي الذي تم في عدد من الوزارات والخدمات التي يتلقاها المواطن، يرصدها "الدستور" في التقرير التالي:ـ الفاتورة الإلكترونيةوالتي تم تطبيق المرحلة الأولى لها لأول في مرة في تاريخ مصر في منتصف نوفمبر الماضي، لتمثل خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، ووفقًا لتصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمثل هذه الخطوة تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يمكن التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من مصلحة الضرائب، تقنين الموقف الضريبي للشركات، كما أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من الازدواج الضريبي أي دفع الضرائب أكثر من مرة، ويوفر عمليات التخزين والحفظ والمشاركة والمراجعة لبيانات العملاء، وعمل ربط بين الممولين ومصلحة الضرائب.ـ خدمات وزارة التموين الرقمية من خلال "دعم مصر" و"خدمات التموين"كان لأزمة فيروس كورونا المستجد الحافز الأكبر على الإسراع في تطبيق التحول الرقمي داخل وزارة التموين خاصة بعد وقف عدد من خدماتها من خلال مكاتبها والاعتماد على إصدار البطاقات من خلال موقع "دعم مصر"، الذي يمكن للمواطنين من خلاله من إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء والزوجة، فصل اجتماعي وضم أفراد جدد، وإصدار بطاقة بدل فاقد، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، والنقل من محافظة لأخرى، وتحديث كافة بياناتهم.ومن خلال تطبيق "خدمات التموين" على الهاتف المحمول تم إتاحة نفس الخدمات السابقة للمواطنين من إصدار بطاقة جديدة والتقديم والاستعلام عن بدل فاقد، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى، إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج وتفعيل بطاقة والاستعلام عن الرقم السري.ـ التحول التكنولوجي القضائي في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعدكذلك استطاع التحول الرقمي أن يكون له دوره في القضاء بالتحول التكنولوجي القضائي من خلال إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد؛ كمرحلة أولى بين محكمة القاهرة الجديدة وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.يتم الاستفادة من هذا التحول التكنولوجي القضائي في تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ عن طريق الاتصال الأونلاين التي تتم بين القاضي والمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لهذه التقنية بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.ـ الأنشطة الزراعية تواكب التكنولوجيا الاستشعار من بُعدومن خلال استخدام تكنولوجيا الاستشعار من بعد التي قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاعتماد عليها في الأنشطة الزراعية لمواكبة عصر التكنولوجيا، بهدف تصميم قاعدة بيانات زراعية موحدة لكل ما يتعلق بالمجال الزراعي، ولحصر الأراضي الزراعية والمساحات التي تم التعدي عليها، وتحديد المناطق الاستثمارية المؤهلة لإنشاء مشروعات زراعية جديدة، وتقدير الإنتاج الزراعي وتحديد كمية المياه اللازمة للزراعة، وأنواع وكميات الأسمدة لكل منطقة وتقدير الإنتاج الزراعي.