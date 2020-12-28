محافظ بني سويف ينفي وجود بقعة زيت بنهر النيل

نفت الإدارة العامة لحماية النيل بمحافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، وجود بقعة زيت بنهر النيل بالمنطقة المقابلة للكورنيش، جاء ذلك ردًا على تداول إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجود بقعة زيت بالمنطقة.وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببحث الموضوع بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل وشرطة المسطحات المائية والتي قامت بتفقد وعمل مسح شامل بمحيط المنطقة حتى الفشن، ولم يستدل على وجود أي بقعة قادمة من الجنوب، وقد تم التواصل مع صاحب البوست المنشور للاستعلام عن المكان بالضبط وتم تفقد نفس المكان ولم يرصد أي بقع للزيت.وأكد جهاز حماية النيل أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، سيتم المرور المستمر بالمنطقة للاطمئنان بشكل نهائي ورصد أي مستجدات.