سامح عاشور يتوعد رجائى عطية: «هاحاسبك على نشر الأكاذيب بحقى»

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، إن رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي دأب على نشر الشائعات والأكاذيب بحقه طوال الفترة الماضية منذ فوزه في انتخابات 2020.أضاف عاشور في تصريحات الاثنين: "كنت قد قررت ألا أرد، لكني تراجعت عن ذلك حرصًا على توضيح الحقيقة كاملة للمحامين، خاصة مع حرص الطرف الآخر على التشويه والإساءة ولم أجد مبررًا إلا استمتاعه بالكذب والتلفيق ودور الشتّام الذي يتعمد الإساءة".وواصل: "رجائي حاول ترسيخ وجود خطأ ومخالفات وثبت أن ما قدمه وما ذعمه كاذب وخطأ جسيم، وسأحاسبه على ذلك وعلى البلاغات الكاذبة التي صدرها هو ومجموعته لتلويث سمعتي".واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته قائلًا: "بديهيات ما يقدمه رجائي عطية تنبئ بالفشل، بما يؤكد أنه ولا مجموعته لديهم مشروع حقيقي لخدمة المحامين، وهناك تعمد لإضرار أموال المحامين بسياسيات النقيب الحالي".