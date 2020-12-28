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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:39 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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ننشر في «الدستور» كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2020، والذي منحته وزارة التضامن الاجتماعي لفئات معينة مستحقة للدعم من بينها الأسرة التي ليس لها دخل ثابت أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين والمرأة المعيلة وغيرهم من الفئات هو الدخل الوحيد لهذه الفئات، والذى يضم حوالي 14 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية.

كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2020

* التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
1 - صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
2 - صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
3 - صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
4 - صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
5 - قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
6 - كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
7 - صورة شهادة وفاة الزوج الزوجة للأرامل.
8 - صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9 - صورة اقرار الوصاية للأيتام.
10 - صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1 - لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 35 عامًا
2 - لا يزيد دخله الشهري عن 400 جنيه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
3 - يشترط ألا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية
4 - شرط أن يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة الالكترونيا
1- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط (من هنا).
2- إدخال الرقم القومي.
3- تسجيل البيانات المطلوبة.
4- اختيار الخدمة التي يريدها.
5- تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.
6- يتم توجيهك الى صفحة اخرى بها بيانات الاستعلام.

خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة

- يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومى له.
- تم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

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