كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2020

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة



خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة - يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومى له.

- تم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.



