«التضامن»: دعمنا 1.1 مليون مواطن من ذوي الإعاقة بـ5 مليارات جنيه

كشفت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم "كرامة"، وما يقرب من 60 ألف بطاقة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في المحافظات خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2020.وأكدت الإدارة، في بيان، تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية، والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية، هي: رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتوسع في منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن، حماية وتمكين المرأة، حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون، دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية.وتعد الرعاية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها، مع الحرص على سلامتهم وعلى مسئولية المجتمع نحوهم، والهدف من هذا القطاع هو تمكين الفئات المستهدفة بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم.وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.