رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: دعمنا 1.1 مليون مواطن من ذوي الإعاقة بـ5 مليارات جنيه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:43 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
كشفت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم "كرامة"، وما يقرب من 60 ألف بطاقة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في المحافظات خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2020.

وأكدت الإدارة، في بيان، تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية، والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية، هي: رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتوسع في منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن، حماية وتمكين المرأة، حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون، دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية.

وتعد الرعاية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها، مع الحرص على سلامتهم وعلى مسئولية المجتمع نحوهم، والهدف من هذا القطاع هو تمكين الفئات المستهدفة بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

الصور

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

image description

علماء ودبلوماسيين يناقشون «الوعي بالحرف التقليدية» بجامعة أسيوط

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

هروب 200 سائح بريطاني من الحجر

سريلانكا تفتح مطاراتها من جديد أمام السائحين

مطعم يُقدم وجبة «هامبرجر» مكونها الرئيسي «الذهب»

أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري