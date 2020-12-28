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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لم الشمل».. مشروع أوروبى لاستقدام أسر عمال إيطاليا قانونيًا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:23 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن الاتحاد قام بعمل توأمة مع اتحاد عمال إيطاليا "UIL" والذي يضم أكثر من 3.5 مليون من العمالة الإيطالية والأجنبية، والتي سمحت للعمال المصريين- من خلال مكاتبه المنتشرة في جميع أنحاء إيطاليا الحصول على الخدمات التي تتمتع بها العمالة الإيطالية، مضيفًا أن هناك مشروعًا يجري تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليًا، وهو "لم الشمل" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعليم اللغة والثقافة الإيطالية بناء على طلب من العائل الموجود في إيطاليا، ويعمل بشكل رسمي لاستقدام أفراد أسرته بصورة رسمية قانونية والحصول على جميع الامتيازات التي يحصل عليها المهاجر الشرعي.

وأشاد محمد جمعة، مستشار الاتحاد للشئون العمالية والنقابية، في بيان له، بالدور المهم الذي يقوم به المستشار العمالي في القنصلية المصرية في ميلانو برعاية حقوق أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، موضحًا أنه خلال 4 سنوات ساهم في حل الكثير من مشكلات الجالية المصرية مع أصحاب العمل وإنهاء الخلافات بالتراضي وإعطاء كل ذي حق حقه، منوهًا عن اهتمام وزارة القوي العاملة في مصر بالمعاش الذي سيحصل عليه العمالة غير المنتظمة في حال عودتهم إلى أرض الوطن والتي تعمل دون عقود وذلك من خلال آليات تتم دراستها حاليًا.

الجدير بالذكر أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا هو وسيط بين العمالة المصرية وبين وزارة القوى العاملة والوزارات المعنية في مصر، حيث تأسس الاتحاد عام 1990 وهو معترف به من جانب الوزارات المعنية في كل من إيطاليا ومصر.

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