سويسرا تسجل 10087 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد10087 حالة بين يومي 24 و27 ديسمبر.وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 438284، وزادت الوفيات 244 إلى 6778، في حين أدى دخول 482 حالة جديدة المستشفيات إلى استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.