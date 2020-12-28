سويسرا تسجل 10087 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:23 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد
10087 حالة بين يومي 24 و27 ديسمبر.
وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 438284، وزادت الوفيات 244 إلى 6778، في حين أدى دخول 482 حالة جديدة المستشفيات إلى استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.
10087 حالة بين يومي 24 و27 ديسمبر.
وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 438284، وزادت الوفيات 244 إلى 6778، في حين أدى دخول 482 حالة جديدة المستشفيات إلى استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.