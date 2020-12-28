القبض على عاطلين قتلا شابًا بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطلين بتهمة قتل شاب، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما أثناء اختبائهما بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.كان قد ورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض «سكين» على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته وقام الآخر بمباغتته بسلاح أبيض، وتركاه غارقًا في دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.