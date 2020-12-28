رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القليوبية» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:39 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تتابع الادارات التعليمية بمحافظة القليوبية، جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول، كما تتابع الأمن والإشراف اليومي وشئون العاملين وشئون الطلبة، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقام السيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بجولة في مدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة عمر مكرم الاعدادية ومدرسة الخصوص الجديدة الابتدائية، وكان بصحبته وائل خليفة مدير المتابعة بالادارة، لمتابعة المدارس وإزالة السلبيات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية.

كما قام أحمد حشيش وكيل إدارة الخصوص التعليمية، بجولة في مدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة الخصوص المشتركة الابتدائية ومدرسة الأمير الإعدادية، لمتابعة المدارس وإزالة السلبيات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية.

كما قام محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمتابعة مدرسة الشرقاوية الابتدائية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفقد بعض الفصول للتحاور مع التلاميذ عن أهمية منظومة التعليم الجديدة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما قام محمد مهدي بلقاء مع بعض مديري مدارس التعليم الإبتدائى لعمل خطة أعمال امتحانات نصف العام للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، بحضور خالد ابو العلا مدير إدارة التعليم الابتدائي.

وقام عادل داود وكيل إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بمتابعة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بنين، وتفقد أيضا بعض دورات المياه وجميع مداخل ومخارج المدارس للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قام صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية بمتابعة مدرسة الشهيد أحمد عيد الابتدائية ومدرسة السيفا الابتدائية 2 للوقوف على استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكد من أعمال النظافة والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القرارات والنشرات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقامت عزة فتحى وكيل إدارة الخانكة التعليمية بزيارة مدرسة كفر عبيان التجارية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وأكدت على المتابعة المستمرة والدائمة وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المستجدات والمتابعة المستمرة لتفعيل المكتبة والمعامل وأوصت باستكمال أعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة، كما تواصلت مع الوحدة المحلية لإزالة الحشائش والأعشاب غير المرغوب فيها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

«الأوقاف» تكلف عمال مساجد مصر بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير المحاضر

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

image description

علماء ودبلوماسيين يناقشون «الوعي بالحرف التقليدية» بجامعة أسيوط

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

هروب 200 سائح بريطاني من الحجر

سريلانكا تفتح مطاراتها من جديد أمام السائحين

مطعم يُقدم وجبة «هامبرجر» مكونها الرئيسي «الذهب»

أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري