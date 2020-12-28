«تعليم القليوبية» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تتابع الادارات التعليمية بمحافظة القليوبية، جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول، كما تتابع الأمن والإشراف اليومي وشئون العاملين وشئون الطلبة، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.وقام السيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بجولة في مدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة عمر مكرم الاعدادية ومدرسة الخصوص الجديدة الابتدائية، وكان بصحبته وائل خليفة مدير المتابعة بالادارة، لمتابعة المدارس وإزالة السلبيات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية.كما قام أحمد حشيش وكيل إدارة الخصوص التعليمية، بجولة في مدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة الخصوص المشتركة الابتدائية ومدرسة الأمير الإعدادية، لمتابعة المدارس وإزالة السلبيات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية.كما قام محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمتابعة مدرسة الشرقاوية الابتدائية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفقد بعض الفصول للتحاور مع التلاميذ عن أهمية منظومة التعليم الجديدة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.كما قام محمد مهدي بلقاء مع بعض مديري مدارس التعليم الإبتدائى لعمل خطة أعمال امتحانات نصف العام للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، بحضور خالد ابو العلا مدير إدارة التعليم الابتدائي.وقام عادل داود وكيل إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بمتابعة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بنين، وتفقد أيضا بعض دورات المياه وجميع مداخل ومخارج المدارس للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.كما قام صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية بمتابعة مدرسة الشهيد أحمد عيد الابتدائية ومدرسة السيفا الابتدائية 2 للوقوف على استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكد من أعمال النظافة والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القرارات والنشرات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.وقامت عزة فتحى وكيل إدارة الخانكة التعليمية بزيارة مدرسة كفر عبيان التجارية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وأكدت على المتابعة المستمرة والدائمة وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المستجدات والمتابعة المستمرة لتفعيل المكتبة والمعامل وأوصت باستكمال أعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة، كما تواصلت مع الوحدة المحلية لإزالة الحشائش والأعشاب غير المرغوب فيها.