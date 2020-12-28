إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي بعد انتهاء الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي بعد تحسن مستوى الرؤية، وتقوم الإدارة بمتابعة حركة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.وفي السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، اليوم الاثنين، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث شنت الإدارة حملات موسعة للحد من السرعات على الطرق، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وحملات الانتظار الخاطئ والوقوف بمطالع ومنازل الكبارى، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.