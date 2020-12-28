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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تحذير «الإعلاميين».. 5 أفكار رامز جلال «لو مفيش برنامج مقالب»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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حذرت نقابة الإعلاميين الفنان رامز جلال، بخصوص تقديم أي برنامج مقالب في شهر رمضان المقبل، حيث إنه لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من النقابة حتى الآن.

وعلى الفور تصدر النجم محركات البحث، بعد توقعات بوقف تقديم رامز للبرنامج الرمضانى الخاص به.

فى هذا التقرير نقدم بعض الاقتراحات للنجم المثير للجدل دائمًا، لتكن عونًا له وبديل أمثل لبرنامج المقالب.

1- اعمل فيلم

يعتبر الفنان رامز جلال، من النجوم الذين يتسمون بروح الفكاهة والكوميديا، فلديه الكثير من الأعمال الكويدية الناجحة، لذا علية التفكير بالمشاركة فى فيلم.

2- «برنامج مسابقات»

أصبحت برامج المسابقات خاصة فى رمضان من الأعمال التى تجذب المشاهدين، ويتمتع رامز جلال بروح دعابة تجعله قادرًا على تقديم مثل هذا اللون من البرامج.

3- «شارك في مسلسل»

لم يحظ الفنان رامز جلال بفرص كبيرة في الدارما التلفزيونية، فالمسلسلات التي ظهر بها ضئيلة، ويمكن لوقف برنامج المقالب أن يفتح مجال المشاركة فى أحد المسلسلات.


4- «قدم مسرحية»

درس الفنان رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما أنه شارك فى العديد من المسرحيات فى بداية مشواره، لذا فى تقديم مسرحية يمكن ان يكون خيار بديل وجيد لبرنامج المقالب.

5- «اكتب قصص للأطفال»

كعادة النجوم مؤخرًا، يلجأون لكتابة القصص القصيرة، ويمكن للنجم رامز جلال أن يكتب قصص قصيرة للأطفال، خاصة بأن الصغار يحبون النجم.

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