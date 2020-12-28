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د. محمد الباز
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رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد والدتها على «إنستجرام»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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شاركت الفنانة رزان مغربي، جمهورها بصورة مع والدتها نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت رزان قائلة: "اليوم ولدت أمي.. سيدتي الجميلة قلبا وقالبا كل عام وأنت مصدر الحب والسعادة والحياة...أصلي كل يوم أن يحافظ ربي على نعمة الأم والأب".

وأضافت: "شكرا شكرا على حبك ودعمك واحلامك وتعبك وقلقك.شكرا لانك اعطيتني كل شيء واكثر.شكرا على الساعات والسهر.. شكرا لانك جعلتني انا.ادعو الله كل يوم أن تكوني فخورة وسعيدة وبصحة ممتازة ونكمل مشوار طويل معا.. قصة حياة واحلام ونجاحات.. الله يخليكي ويحميكي Happy birthday mommy ".

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