رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنفوجراف.. أبرز معلومات عن لجان التعيين فى الوظائف الحكومية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
المركزي للتنظيم والإدارة
المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
طباعة
نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح التفاصيل الخاصة بتشكيل واختصاصات وضوابط عمل لجنة الاختيار والمفاضلة في التعيين بالوظائف الحكومية، وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بها:

تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
تضم اللجنة فى عضويتها 3 من العاملين بالجهاز و5 من الخبراء، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية والاستعانة بمن تراه.
تختص اللجنة بوضع الأسئلة العامة للامتحانات وبيان طريقة أدائها.
تحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة.
تحديد مكان إجراء الامتحانات.
تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

الباز يهاجم جمال ريان: رجل «يويو» تحركه قطر لتشويه مصر

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى يكشف كواليس أزمته مع برشلونة وحاجته لطبيب نفسى

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 28-12-2020

تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

«أولادك في خطر».. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال بشكل كبير

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة