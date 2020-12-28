إنفوجراف.. أبرز معلومات عن لجان التعيين فى الوظائف الحكومية

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح التفاصيل الخاصة بتشكيل واختصاصات وضوابط عمل لجنة الاختيار والمفاضلة في التعيين بالوظائف الحكومية، وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بها:تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة.تضم اللجنة فى عضويتها 3 من العاملين بالجهاز و5 من الخبراء، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية والاستعانة بمن تراه.تختص اللجنة بوضع الأسئلة العامة للامتحانات وبيان طريقة أدائها.تحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة.تحديد مكان إجراء الامتحانات.تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان.